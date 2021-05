Amsterdam feliciteert Ajax met 35e landstitel

Ajax heeft gisteren met een 4-0 zege op Emmen de 35e landstitel behaald. Reden voor een feestje en felicitaties natuurlijk. De Adam Toren werd opgelicht in het rood en wit en op vijf etages werden de lichten aangezet, precies zo dat er 35 stond.

Ook de Ziggo Dome is geheel rood-wit.

Klaas Jan Huntelaar liet ook van zich horen. De spits die in de winterstop vertrok naar Schalke 04 feliciteerde Ajax op Twitter. De Hunter had beter in Amsterdam kunnen blijven, hij wist zijn nieuwe club niet te behoeden voor degradatie.