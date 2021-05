Kale en Kokkie zijn trots op het seizoen van Ajax: "Alleen Europees had beter gekund"

Een week geleden was het al een beetje feest toen Ajax officieus kampioen werd tegen AZ, maar nu het officieel is, na de 4-0 overwinning op FC Emmen gisteren, zijn alle remmen los. Ajaxfans Kale en Kokkie zijn enorm trots op wat hun club dit seizoen gepresteerd heeft door de dubbel te pakken. Bij sportpark De Toekomst wijzen ze de meest waardevolle speler van het seizoen aan, hebben het over de laatste transferperikelen en kijken ook vooruit naar het volgende seizoen.

"Ik vond het geen hoogstaande wedstrijd tegen Emmen", zegt Kale die de kampioenswedstrijd met een paar vrienden en een paar kratten pils bekeek. Ondanks dat heeft hij zich toch best vermaakt gisteren. "Die twee voorzetten van Tadic waren echt fantastisch, die tegendraadse kopbal van Rensch en de vierde goal van Klaassen waren geweldig."

Bewogen seizoen

Kokkie keek de wedstrijd gisteren vanuit het kantoor van zijn restaurant. De terrassen zijn weer open, dus hij was hard aan het werk, maar had tussendoor uiteraard tijd om zijn club in de gaten te houden. "Ik liep van het terras naar de keuken, van de keuken naar mijn kantoor en toen alles lekker ging ben ik lekker op kantoor gebleven."

De fans staan met een voldaan gevoel bij het sportcomplex van hun club terug te blikken op een bewogen seizoen. Onana nam een verkeerde pil, Haller werd niet aangevinkt voor de Europa League en Daley Blind kon het seizoen door een zware blessure niet afmaken. "Ik ben ervan overtuigd dat als je Blind aan boord had gehouden en je had Haller gewoon keurig netjes aangevinkt, dan waren we een stuk verder gekomen in Europa", zegt Kale.

"Het was Europees gewoon het seizoen van net niet", zegt Kokkie. "Zowel in de Champions League en de Europa League ben je steeds met een onbevredigend gevoel uitgeschakeld, het had niet gehoeven."