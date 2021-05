Activisten beplanten Lutkemeerpolder: "De polder moet behouden blijven"

Zo'n 250 mensen hebben vanmiddag de hekken opgebroken bij het bouwterrein in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. Actiegroep Behoud Lutkemeer! riep op van de polder een buurttuin te maken. Op die plek zou een distributiecentrum komen, maar er is uitstel aangevraagd bij de gemeente. De groep ziet liever dat de plannen helemaal van tafel worden geveegd.

Volgens Fernhout was er vanmiddag een diverse groep op de been, ondanks het regenachtige weer. "De groep bestaat uit veel buurtbewoners, daarnaast heeft ook Extinction Rebellion zich bij ons aangesloten en ook de Partij voor de Dieren was er vanmiddag."

Daar kunnen niet alle planten goed op groeien, daarom heeft de actiegroep zaden laten mengen die hier wel tegen kunnen. "In dat mengsel zit bijvoorbeeld rogge en zaden voor klaprozen. Op de vruchtbare gedeelte aan de zijkant hebben we boompjes geplant." Het plan is om iedere zondag te tuinieren en er op die manier een buurttuin van te maken. "Morgen gaan we groentetuinen aanleggen", vertelt Fernhout.

De actiegroep wil niet dat er een distributiecentrum komt in de polder. "Er is zoveel ruimte, bijvoorbeeld rond Schiphol", zegt Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer. "Wij willen dat de polder behouden blijft." Daarom braken zij vanmiddag de hekken van het bouwterrein open. "Het ziet er nu een beetje uit als een maanlandschap", vertelt Fernhout. "Ze hebben alle vruchtbare grond naar de zijkant geschoven en er ligt nu vooral veel grijze klei."

De plek is niet vrijgegeven om een buurttuin te beginnen, dus hoe lang de tuin blijft liggen is maar de vraag. Fernhout heeft goede hoop. "We hebben informatie dat er in ieder geval tot augustus niets meer gaat gebeuren", vertelt ze. "Als het nodig is beroepen we ons bij de rechter op ons recht van protest. We denken dat het protest voor de polder zwaarder weegt dan de bouw van een distributiecentrum op deze plek." In 2019 heeft de groep al eens een tuin aangelegd op het stuk grond.

Van uitstel komt afstel

Welk bedrijf er een distributiecentrum wil bouwen is niet bekend. "De bouw is op dit moment stil gelegd omdat de vergunningen ontbreken, de bouwer heeft ook uitstel aangevraagd. Wij gebruiken nu het motto 'Van uitstel komt afstel' en vragen de gemeente van bouw af te zien. Er is al uitstel, maak daar nu afstel van!". Dit is volgens Fernhout juist het moment om iets anders te besluiten.