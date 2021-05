Drie inzittenden aangehouden na crash tussen auto en politieauto op Stadhouderskade

Een auto is vanavond in botsing gekomen met een politieauto op de Stadhouderskade. De drie inzittenden van de betrokken auto zijn aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen hoe de auto op de verkeerde weghelft is terechtgekomen.

De aanrijding gebeurde rond 22.15 uur ter hoogte van het Weteringcircuit. Volgens een politiewoordvoerder is er nog veel onduidelijk rond het incident. "Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar een scenario is dat de tegenpartij mogelijk bewust tegen de politieauto is aangereden."

De drie inzittenden gingen er volgens de woordvoerder na de aanrijding vandoor. Zij zijn aangehouden. Twee van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De ander is overgebracht naar een cellencomplex.

De betrokken politieagenten zijn zover bekend niet ernstig gewond geraakt.