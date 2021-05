Stad NL V De Straten op bezoek bij het allerkleinste wielermuseum van de wereld

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Lange Leidsedwarsstraat.

Bij de Lange Leidsedwarsstraat zullen veel mensen denken aan uitgaansdrukte en eettentjes. Maar dat juist deze straat een heel sportief karakter heeft is een grote verrassing.

Bij Gordon bezoeken we het kleinste wielermuseum van de wereld. Vol trots laat hij zijn pronkstukken zien die hij op veilingsites op de kop heeft getikt. In het kamertje van krap 5m2 is de wielergeschiedenis en het zweet van Tom Dumoulin te ruiken. Maar de wielrenattributen zijn niet het meest bijzondere dat Gordon op Marktplaats vond.

Iets verderop in de straat woont Frank die aan ultralopen doet. Dit is hardlopen over een langere afstand dan een marathon. Frank draait zijn hand niet om voor een sprintje naar Rotterdam-Zuid (60km).

De vrolijke Roon en zijn Angela pakken zowel de fiets als de benenwagen voor hun deelname aan pelgrimstochten. Bij hun zit de uitdaging niet in snelheid of afstand maar in het krijgen van nieuwe inzichten. Angela vertelt wat het haar heeft gebracht.