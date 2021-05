Politie: "Antisemitisme niet het meest aannemelijke scenario van overval woning Zahavi"

De politie zegt niet uit te gaan van een antisemitisch motief van de gewapende overval op het huis van PSV-spits Eran Zahavi in Buitenveldert. Eerder vandaag vroeg de VVD Amsterdam nog of er aanwijzingen waren die duiden op antisemitische motieven, omdat het gerucht ging dat de haren van de vrouw van Zahavi zouden zijn afgeknipt tijdens de overval. Of dat ook zo is wilde de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen, maar volgens Jelmer Geerds van de politie is antisemitisme niet het meest aannemelijke scenario.

"Wat precies het motief is geweest onderzoeken we. Het onderzoek is nog in het begin stadium. Op dit moment houden we alle scenario's open, maar die van antisemitisme is niet het meest aannemelijke scenario. We willen het nog niet helemaal uitsluiten, maar wij denken eerder aan andere motieven", aldus Geerds

De politie baseert dat op het feit dat er waardevolle spullen en ook geld is weggenomen:"Dat is in ieder geval een aanwijzing dat dat wellicht een motief zou zijn geweest". Of het haar van de vrouw is afgeknipt, kan de politie niet ontkennen of bevestigen.

Er is beeldmateriaal van de overval, maar de politie zegt nog graag meer beeldmateriaal in te zien. Wie tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook is de politie op zoek naar camera- of dashcambeelden van buurtbewoners.

Traumatisch

De overval op de woning in Buitenveldert vond gistermiddag plaats, even na 14.30 uur. Er stond een man met een postbezorgersjas voor de deur en toen de vrouw van Zahavi open deed, werd ze direct door de man tegen de muur gedrukt. Achter hem kwam een tweede man met vuurwapen in zijn hand binnen.

"Het is een zeer heftige woningoveral , de slachtoffers zijn vastgebonden, hebben tape om hun mond gekregen, een vuurwapen is erbij getoond, dus dat is echt voor hen zeer heftig en traumatisch geweest", aldus een woordvoerder van de politie. Het gezin wordt ondersteund door slachtofferhulp.