Mannen met messen overvallen supermarkt aan het Frederiksplein

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die halverwege januari een supermarkt aan het Frederiksplein overvallen. Het zijn angstige momenten voor de medewerkers, de mannen willen namelijk geld uit de kluis en bedreigen het aanwezige personeel met messen.

Op dinsdag 12 januari komt het tweetal rond 07.30 uur in de ochtend in beeld van een bewakingscamera buiten om de hoek van de supermarkt. De deuren van de winkel zijn net open, binnen zijn de medewerkers klaar voor een nieuwe werkdag. ''Eenmaal binnen halen de twee allebei een flink mes tevoorschijn. Onder bedreiging lopen de medewerkers naar de ruimte waar de kluis staat. Het lukt een van de medewerkers om in deze situatie de kluis te openen. Anderen waren, begrijpelijk, veel te nerveus en hadden trillende handen. De mannen laden hun tassen vervolgens vol met grote hoeveelheden munt- en papiergeld'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.