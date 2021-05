Halsema uit voorzorg in quarantaine na melding corona-app, alle overleggen digitaal

Burgemeester Halsema blijft de komende dagen thuiswerken. Volgens de app CoronaMelder heeft ze contact gehad met iemand die besmet was met het coronavirus.

Dat laat de woordvoerder van Halsema vanochtend weten. Ze heeft geen klachten. Ook heeft ze een eerste test gedaan, maar die was negatief.

"Ze wacht nu op de tweede test en blijft daarom uit voorzorg thuis, alle overleggen zijn digitaal", zegt de woordvoerder.

CoronaMelder herkent via bluetooth andere telefoons in de buurt die ook de app gebruiken. Als iemand langere tijd dicht bij een andere gebruiker is, wordt een willekeurige code van de andere gebruiker opgeslagen.

Mocht die gebruiker later aangeven besmet te zijn, dan volgt er een melding.