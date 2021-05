Suikerfeest valt dit jaar samen met Hemelvaart: "Het is dubbel feest"

Bij moskee Dar El Huda in Osdorp verzamelen bezoekers zich voor het gezamenlijke gebed. Normaal gebeurt dat in de moskee, maar vanwege de coronamaatregelen zijn veel bijeenkomsten naar buiten verplaatst. Voor het gebed spreekt Abdelkader Belhadj in zowel het Nederlands als het Arabisch de moslims toe.

Volgens de bezoekers zit de sfeer er, mede door het weer, goed in: "Het was leuk. Veel beter, met die frisse lucht erbij. In zo'n moskee wordt het al gauw benauwd." Tijdens het gebed werd opgeroepen om niet bij familie op bezoek te gaan, maar om het einde van de ramadan te vieren via Facetime of de telefoon.

