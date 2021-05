'Onschuldige burgers worden door hard antidrugsbeleid uit woning gezet'

Volgens het onderzoek gebeurt het soms wel tientallen keren per jaar dat onschuldigen hun huis worden uitgezet omdat er drugs zijn aangetroffen in het pand. Ook in Amsterdam komt deze situatie volgens RTL Nieuws voor, maar de precieze cijfers zijn onbekend.

In het onderzoek worden schrijnende situaties uitgelicht van onder andere alleenstaande moeders van wie de ex langskwam en cocaïne liet liggen, waarna het pand werd gesloten en de onschuldige moeder geen woning meer had. Om dit te voorkomen hebben de ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een oproep gedaan aan de burgemeesters om het beleid weer menselijk te maken.

Opiumwet

Wanneer er in een pand meer dan 5 gram softdrugs of 0,5 gram harddrugs worden gevonden, heeft de burgemeester de bevoegdheid het pand te sluiten. Dat soort aantallen wordt ook wel een 'handelshoeveelheid' drugs genoemd. Met gebruik van artikel 13b van de Opiumwet kunnen burgemeesters een pand per direct sluiten, zonder dat dit besluit via de rechter hoeft te gaan. Het idee hierachter is dat de openbare orde op die manier zo snel mogelijk hersteld kan worden.

De kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does, zegt echter tegen RTL Nieuws dat er niet secuur genoeg wordt gekeken naar wie er hierdoor gestraft wordt: "In die woning wonen soms ook mensen die er niks mee te maken hebben en die wel getroffen worden door die sluiting. Dan is het een soort straf voor onschuldigen."