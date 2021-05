Wesley Sneijder tourt met Europese beker door de stad: aftellen naar het EK voetbal

Nog maar 29 nachtjes slapen en dan begint het Nederlands Elftal in de Arena aan het EK-voetbal. En omdat de Oranjekoorts nog ver te zoeken is, maakte ambassadeur en recordinternational Wesley Sneijder met de Europese beker een tocht door de stad.

AT5

De beker tourt langs alle elf Europese speelsteden. In Amsterdam was de Magere Brug het decor. "Mooi dat Amsterdam weer een podium krijgt op het EK", vertelt Wesley Sneijder. Ook hij moet erkennen dat het EK voetbal nog niet echt leeft. "Ik ben er veel mee bezig, dus bij mij wel. Maar je merkt wel om je heen dat mensen zeggen: 'EK?' Maar er is echt een EK. Dus we hopen dat hiermee een startsein gegeven is en iedereen in die Oranjekoorts kan komen."

Quote "Ik dacht vet, daar staat gewoon Wesley Sneijder" Morris, voetbalfan

De 'trophytour', zoals de presentatie heet, trekt flink wat bekijks. Ook bij Morris die bij toeval langsfietst. "We waren een rondje Amsterdam aan het maken, we logeren bij opa en oma. Ik dacht vet, daar staat gewoon Wesley Sneijder. Gewoon één van de voetbalkampioenen, ik ben een enorme fan van Ajax." Fans op de tribune Grote vraag is hoeveel mensen er op de tribune mogen zitten bij de vier wedstrijden in de Arena. In principe 12.000, maar er wordt gehoopt op meer. "We willen het liefst meer dan nu hebben, maar wel verantwoord. Maar als dit het blijft, 12.000 bezoekers en een bezetting van 25 procent, dan weet ik zeker dat we een geweldig feest gaan krijgen", aldus toernooidirecteur Gijs de Jong.

Quote "Ik zet in op de laatste vier voor Oranje" wesley sneijder, recordinternational

Wesley Sneijder maakte in 2014 nog het laatste eindtoernooi mee waaraan het Nederlands Elftal meedeed; het WK in Brazilië. Toen werd Oranje derde. Wat verwacht hij van het komende EK? "Ik zet in op de laatste vier (halve finale, red.). Dat is niet wat we willen horen, maar wel de realiteit. Maar ik hoop dat Nederland natuurlijk Europees kampioen wordt, alles versoepeld is en we er een groot feest van kunnen maken."