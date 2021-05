Ajax eindigt seizoen met comfortabele overwinning op Vitesse

Ajax heeft het Eredivisieseizoen in stijl afgesloten. In Arnhem wist de landskampioen met 1-3 te winnen van Vitesse.

Onder anderen Nico Tagliafico en Davy Klaassen ontbraken in Arnhem, waardoor er basisplaatsen waren voor Perr Schuurs en Jurgen Ekkelenkamp. En die laatste liet zich al gauw in de wedstrijd gelden. Na een pass van Ryan Gravenberch tikte de middenvelder de bal in de twaalfde minuut knap door op Sebastien Haller, die de 0-1 binnenschoot. Het was de honderdste competitiegoal van Ajax dit seizoen.

Even later was diezelfde Haller met een hakje bijna de aangever bij de 0-2. Mohammed Kudus raakte met zijn schot echter de buitenkant van de paal. Vlak voor rust kwam de 0-2 er alsnog. Na weifelend optreden van Remko Pasveer, volgend seizoen in dienst van Ajax, kon Antony makkelijk binnentikken.

Toch was dat niet de ruststand. Want vlak na de goal van Antony verkleinde Vitesse de Amsterdamse voorsprong. Loïs Openda profiteerde van een mislukte kopbal van Kudus. Schuurs en Maarten Stekelenburg konden vervolgens niet voorkomen dat de Belg er 1-2 van maakte.

De tweede helft wisten beide teams lange tijd niet erg te overtuigen. Haller had twee goede kansen, maar zijn kopbal ging over en voor de assist van Tadic kwam hij net te kort. Uiteindelijk was het Martinez die na een slecht genomen corner van Neres via Schuurs wist binnen te schieten. Daar bleef het bij.

Ajax eindigt een succesvol seizoen, waarin ook de beker werd gepakt, zo met 88 punten. De laatste keer dat een club meer punten pakte in een Eredivisieseizoen was in 1997/1998. Uiteraard ging het toen ook om Ajax.