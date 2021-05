Kogelregen in Maassluisstraat: drie verdachten opgepakt met automatische wapens

Twee mannen hebben vanavond een auto beschoten in de Maassluisstraat in Nieuw-West. Op straat werden tientallen kogelhulzen aangetroffen. Na de schietpartij is de vluchtauto van de verdachten uitgebrand teruggevonden. De politie heeft vlak voor de schietpartij drie verdachten met automatische wapens aangehouden, hun betrokkenheid wordt onderzocht.

De politie werd rond 19.45 uur gealarmeerd over de schietpartij. Een getuige meldt dat er meerdere harde knallen kort achter elkaar te horen waren. Zeker een geparkeerde auto is door de kogels geraakt. Ook zijn er kogelgaten in ramen van twee woningen aangetroffen.

Op beelden gemaakt door buurtbewoners is te zien dat de twee mannen na de schietpartij in een Volkswagen Caddy stappen en hard wegrijden. Die auto is kort daarna uitgebrand aangetroffen in de August Vermeylenstraat.

Kort voor de schietpartij heeft de politie op de Cornelis Lelylaan drie verdachten in een auto aangehouden die automatische vuurwapens bij zich hadden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt.