Overval op waardetransport Noord gefilmd: dader schiet in lucht

Bij de overval op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Noord heeft een van de daders met een geweer in de lucht geschoten. Dat is te zien op een video van een getuige.

Niet iedereen lijkt in de gaten te hebben dat er een overval plaatsvindt. Een van de overvallers stuurt een bestuurder van een witte Canta weg, zo is te zien op de beelden.

Twee keer

Het personeel dat het waardetransport uitvoerde lijkt op hun buik op de grond te liggen. Terwijl de Canta omkeert, schiet de overvaller met een geweer twee keer in de lucht.

Als er in de verte een sirene van een politieauto klinkt, wordt er door een van de overvallers nog een schot gelost. De politieauto die daarna aankomt, rijdt uit voorzorg de hoek om, waarschijnlijk om te voorkomen dat de agenten meteen beschoten worden. Daarna stappen de agenten meteen uit.

Hoge snelheid

De vermoedelijke daders stappen op dat moment in drie auto's. Het gaat om twee Audi's en een Porsche Cayenne. Ze rijden dicht bij elkaar en op hoge snelheid weg.

Op de IJsselmeersstraat is er weer geschoten. In Broek in Waterland is de achtervolging geëindigd. Twee auto's zijn daar in brand gevlogen. Een verdachte is doodgeschoten, zes anderen zijn opgepakt. Twee van hen zijn gewond geraakt.

Ook de schietpartij in Broek in Waterland is gefilmd: