Amsterdamse politiechef: gestolen buit is waarschijnlijk helemaal teruggevonden

50 miljoen zouden de overvallers buitgemaakt hebben. Maar of dat klopt, moet blijken uit onderzoek, vertelt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw gisteravond in Nieuwsuur. De overvallers hadden het gemunt op een waardetransportwagen vol met edelmetalen, maar uiteindelijk staan ze met lege handen. "De aanname is nu dat alle gestolen buit is teruggevonden."

Afgelopen woensdag werd Amsterdam-Noord opgeschrikt door een gewelddadige overval. Een man met een bivakmuts stond schietend op straat, meerdere auto's waaronder een Audi en een Porsche die door de straten scheurden en de daders die er met vijftig miljoen euro vandoor gingen. Paauw vertelt: "Het doet denken aan de zware overvallen uit 2011 door de Scarface-bende, waar ook veel geweld bij kwam kijken."

De mannen vluchtten richting een provinciale weg bij Broek in Waterland. Paauw vraagt zich af waarom ze hiernaartoe reden. "Het is natuurlijk gissen waarom", zegt Paauw. "Of ze dachten we komen snel weg en nemen de stilste route. Of ze hebben zich vergist en reden zich klem."

Meer verdachten

Uiteindelijk eindigt de achtervolging in een weiland waarbij één van de auto's in een achtertuin belandde. "Ze hadden denk ik niet voorzien dat de politie ze zo dicht op de hielen zou zitten", zegt Paauw. "Ze hebben de vluchtwagens in brand gestoken, maar konden niet wegkomen."

In het weiland werden vier van de verdachten aangehouden, waarvan er twee gewond raakten. Een verdachte overleed en twee andere werden op een andere locatie aangehouden. Volgens de politie zijn twee verdachten nog voortvluchtig. Ook zegt Paauw dat hij er vanuit gaat dat er meer verdachten zijn dan dat er tot nu toe bekend waren.

Over de identiteit van de verdachten zegt Paauw dat ze een Belgische en Franse achtergrond hebben. "Het zijn criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit", zegt hij. Voor het zware geweld van de daders heeft de politiechef wel een verklaring. "Dat zien we vaker bij groepen met een Franse of Belgische achtergrond." Dat is ook een reden voor de politie om de zoektocht in de richting van Wallonië voort te zetten.

Trots

De politiechef is 'bijzonder trots' op het optreden van de politie. Waar ze 15 jaar geleden de situatie nog 'bevroren om te wachten op speciale eenheden, gaat de politie van nu erachteraan'. Dat is niet zonder risico. "Ik was gisteren bij de debriefing, dan hoor je hoe vastberaden mensen zijn geweest. Agenten die door een sloot gaan om er achteraan te gaan. Daar heb ik respect voor. Maar onze mensen zijn geen cowboys, die doen dit gecoördineerd en met hulp van de politiehelikopter."