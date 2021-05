Politie schiet met mes bewapende man neer op Hoofdweg

Volgens een politiewoordvoerder vertoonde hij verward gedrag en spraken agenten hem daarop aan. Vervolgens rende hij op een van de agenten af.

"Dat was zo'n dusdanig gevaarlijke situatie dat een andere collega toen genoodzaakt was om hem in zijn been te schieten", zegt de woordvoerder. Er werd een ambulance en een traumateam opgeroepen, de neergeschoten man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De man, een 40-jarige Amsterdammer, was niet in levensgevaar. Een deel van de Hoofdweg is voorlopig afgezet voor politie-onderzoek.