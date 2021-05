Zeiknat pinksterweekend op camping Zeeburg: "Het is wat het is"

Het is rustig op stadscamping Zeeburg. Normaal trekt de camping met Pinksteren honderden toeristen maar dit jaar is het vanwege corona bar en boos. Net als het weer.

Dit pinksterweekend zijn op camping Zeeburg zo'n 180 van de 1500 plekken bezet. De meeste gasten komen uit Nederland en zijn met de camper. Op het kampeerveld staan zo'n tien tenten. Hier staan vooral toeristen uit onder meer Duitsland, Frankrijk en België. Om half tien 's ochtends zit een Belgische al aan het bier. "We moeten ze even opmaken." Want zij en haar vrienden vertrekken zo, net als de meeste andere campinggasten. Het pinksterweekend is bijna voorbij, en het regent toch alleen maar.

"Er blijven straks nog maar een handjevol mensen over," zegt bedrijfsleider Lobke Huibregste. Dat het op de camping zo rustig is heeft volgens haar overigens niet zoveel met het slechte weer te maken. "Wij zijn voornamelijk afhankelijk van toeristen uit het buitenland. Het grootste gedeelte komt uit Duitsland. En die mogen de grens nog niet over zonder in quarantaine te gaan en een sneltest te doen. Dus die mensen hebben we niet. En dat betekent dat wij nu negentig procent minder bezetting hebben."