Mascha ten Bruggencate nieuwe burgemeester van Heiloo

Mascha ten Bruggencate (49) is voorgedragen als burgemeester van Heiloo. Op dit moment is zij stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Centrum en lid van D66. Ze is bekend met de regio, want ze is geboren en getogen in Alkmaar. Ze volgt Hans Romeyn op die, na zestien jaar het ambt te hebben vervuld, maandag met pensioen gaat. Ten Bruggencate zal op 8 juli wordt beëdigd.