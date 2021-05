Schoonschip: de meest duurzame drijvende wijk van Europa

In het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam Noord drijven 46 huishoudens op 30 ecologisch gebouwde arken. Ze zijn door de bewoners zelf ontwikkeld.

Bewoner en architect Mijke de Kok was vanaf het begin betrokken bij de bouw: ’Wij zijn

heel erg trots en blij om hier te mogen wonen want het bouwen van je eigen woning is

volgens mij de droom van iedere architect’

Zelf energie opwekken



De verwarming werkt door middel van aquathermie. Dat betekent dat warmtepompen de warmte aan

het water van het kanaal onttrekken. De bewoners wekken zelf energie op via

zonnepanelen. Elke woning heeft een grote accu waarin die energie kan worden

opgeslagen en door een slim electriciteitssysteem onderling kan worden uitgewisseld. Ook

is er een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit de vaatwasser en

wasmachine) en zwart water (uit het toilet). Behoorlijk duurzaam wonen dus.

Door al die technieken is Schoonschip een kweekvijver voor innovatieve en ecologische

ontwikkelingen.

