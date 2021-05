Jeruzalem blok G en H: nieuwbouw met historisch besef

Park Jeruzalem is een naoorlogs tuindorp in stadsdeel Oost. De platte daken en het grijs-witte uiterlijk van de nieuwe woningen sluiten helemaal aan op de karakteristieke stijl van de omliggende woningen.

Heren 5 Architecten ontwierp 40 koopwoningen en 40 vrije sector huurwoningen met

historisch besef rondom de 2 grote binnentuinen. De hoven in het midden van de

huizenblokken zijn kenmerkend voor de Amsterdamse stedenbouw net na de Tweede

Wereldoorlog en worden nu omringd door moderne, ruime gezinswoningen.

Explosie van kleur

Remco Bunder woont met zijn vrouw en dochter in een van de koopwoningen en is

verliefd geworden op de binnentuin: ‘Aan de buitenkant lijkt het wat grijs en grauw, maar

zodra je in de binnentuin komt zie je een soort explosie van kleur.’ De buren zijn met

elkaar verantwoordelijk voor de binnentuin en samen tuinieren is dan ook een geliefde

bezigheid.

Stemmen

Wat vind jij? Is dit de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021? Breng je stem

uit op nieuwbouwprijs.nl