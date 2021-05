CPO Amstelbest: licht en hoogte op het Amstelkwartier

Dat was nog best een uitdaging want door de diepte van de kavel moest er goed worden

nagedacht over hoe daglicht via de ramen binnenkomt. Het zijn 10 woningen geworden

met veel licht en een open karakter. De woningen variëren van 98 tot 120 m2. Opvallend

zijn de hoge plafonds van 3 meter. De woningen waar geen zijramen mogelijk zijn, zijn zelfs

dubbelhoge lofts.

Energieneutraal



Henk Geerstema woont in één van die lofts. "Ik heb ervoor gekozen om het in mijn

woongedeelte open te laten naar boven dus het is hier bijna 6 meter hoog."

Ook aan het milieu is gedacht want het pand is energieneutraal gebouwd en de bewoners

maken samen gebruik van twee elektrische deelauto’s die in de parkeergarage staan.

Stemmen



Wat vind jij? Is dit de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021? Breng je stem

uit op nieuwbouwprijs.nl