De Dichters – Komrij, Slauerhoff: doorstroming in de Kolenkitbuurt

De Kolenkitbuurt wordt vernieuwd en dat is te zien. Bij dit project is ook gedacht aan

doorstroming op de woningmarkt. Huurders van een sociale huurwoning kregen voorrang

op een koopwoning.

Lichte steen en originele patronen

Charmaine Hornby woont in één van de gezinswoningen en vindt het

idee van doorstromen belangrijk. "Mensen die starten kunnen heel moeilijk aan een

woning komen in Amsterdam dus ik denk dat ze dit eigenlijk bij álle nieuwbouwprojecten

zouden moeten doen."



Heren 5 Architecten koos voor een lichte steen en originele patronen in het metselwerk.

Een buurtbewoner is onder de indruk. "ik hoop dat ze deze mooie huizen ook in onze oude

buurt gaan maken."

Stemmen

Wat vind jij? Is dit de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021? Breng je stem

uit op nieuwbouwprijs.nl