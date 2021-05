Go Buiksloterham: een warmtepomp en driedubbel glas

In opdracht van een bouwgroep bestaande uit 17 huishoudens, ontwierp Sophie Valla architects een energieneutraal gebouw in Amsterdam Noord.

Bewoner Yvonne Aarts vond het zelf kunnen ontwerpen van haar woning te gek. “Zelfbouw betekent wel dat je alles zelf moet regelen. We begonnen met een grijs blok maar ik ben heel erg blij met het resultaat.” Door de dragende balk- kolomconstructie van het gebouw waren de appartementen heel flexibel in te delen.

Energieneutraal en circulair

Go Buiksloterham is energieneutraal en circulair gebouwd. Extra bijzonder zijn de zonnepanelen die in het glas van de gevels zijn verwerkt. En door hun eigen warmtepomp hebben de huishoudens geen aansluiting op stadswarmte.

