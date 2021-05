Calandlyceum is de sportiefste school van Nederland

Vorig jaar werd de verkiezing in verband met de pandemie afgelast, maar dit jaar kon de speciale corona-editie wel doorgaan. De jury van het KVLO, de vereniging van gymnastiekleraren, ging vooraf naar scholen in het hele land om de hoeveelheid en kwaliteit van het sportaanbod te beoordelen.

Het gaat daarbij niet alleen om het niveau van de faciliteiten maar ook of er voldoende aandacht is voor de breedtesport. Volgens de jury is het Caland er in geslaagd om de verbinding en de betrokkenheid van alle leerlingen bij sport een centrale plaas in de school te laten innemen, ook in Coronatijd.

Trots

Bij het Caland zijn ze natuurlijk heel trots op de prijs. "Het is moeilijk voor een school om sport zo centraal in je onderwijs te zetten dat de jury vindt dat je de sportiefste school van Nederland bent", aldus directeur Wendelien Hoedemaker. "Kinderen ontdekken hier hun eigen talent, sport kan een van je talenten zijn en als je het echt heel erg tof vindt om te sporten kun je hier echt heel veel sporten."

Ook veel leerlingen zijn trots op de nieuwe titel van hun school. "Ik ben hier gekomen voor het technasium, maar ik heb heel erg genoten van hoeveel sport er is", zegt een leerling. Sommige leerlingen zijn ook naar het Caland gegaan juist om veel te kunnen sporten in een van de speciale sportklassen.

Niet alleen hockey en voetbal

Dat het sportaanbod op het Caland blijft niet beperkt blijft tot voor de hand liggende sporten als hockey en voetbal is ook te zien op de dag van de prijsuitreiking. Op een sportpark in de buurt krijgen leerlingen een golf clinic voorgeschoteld. Sommigen staan heel onwennig met de club in de hand, anderen maken een ervaren indruk.

"Ik vind het wel heel leuk om te doen, maar ik zou er nog wel iets beter in moeten worden zou ik het echt 'mijn sport' willen noemen", aldus een van de leerlingen. Het lijkt geen voor de handliggende happening, een golf clinic, maar dat bestrijdt Wesley Weeber, oudleerling en gymnastiekleraar op het Caland. "We dachten een keer golfen lijkt me wel leuk, in de bovenbouw doen we dat wel vaker, als het een examen onderdeel is gaan we ook wel golfen, surfen of zeilen."

De komende twee jaar mag het Calandlyceum zich de sportiefste school van Nederland noemen. Daarnaast kreeg de school een beker en een cheque van ruim vierduizend euro om te besteden aan sportapparatuur.