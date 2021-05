Politiek NL V Halsema geschrokken van lage vaccinatiegraad: "Laat je niet bang maken door allerlei misinformatie"

Zelf is de burgemeester morgen aan de beurt, maar de lage bereidheid tot inenting met een coronavaccin onder Amsterdammers met een migratieachtergrond baart haar grote zorgen.

"Wat wij zien is dat vooral mensen die ver van de overheid af staan, ook vaak de brieven niet lezen of soms ook niet kunnen lezen, dat die zich minder laten vaccineren", zegt zij in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.



Deze week kwam uit een grote studie van onder andere de GGD en het Amsterdam UMC naar voren dat bijvoorbeeld slechts 28 procent van de Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond zich wil laten vaccineren. Bij Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond ligt dat percentage met 80 procent veel hoger. Ook onder Surinaamse, Turkse en Ghanese Amsterdammers is de vaccinatiebereidheid laag.

Quote "Wees niet bang, laat je vaccineren, het is getoetst en nog eens getoetst en het kan veilig" femke halsema, burgemeester

"Ik mag zelf morgen gevaccineerd worden, laat ik daarmee eens beginnen, en ik zou tegen iedereen willen zeggen: wees niet bang, laat je vaccineren, het is getoetst en nog eens getoetst en het kan veilig", aldus de burgemeester. Volgens Halsema moeten Amsterdammers zich niet gek laten maken door "allerlei misinformatie" die de ronde doet. "Ook bij de trombose-risico's die zijn beschreven, zoals heel veel vrouwen heb ik ook een leven lang de pil geslikt. De risico's daar zijn echt vele malen groter op trombose, dus laat je alsjeblieft niet bang maken." Campagnes Net als tijdens de gehele coronacrisis is het voor de stad dus zaak om ook deze mensen te bereiken. Halsema: "Er worden campagnes gestart, informatie in heel veel talen om zo dicht mogelijk bij mensen te komen en natuurlijk ook alle maatschappelijke organisaties in de wijken, inclusief de moskeeën, worden daarbij zoveel als mogelijk om hulp gevraagd."



