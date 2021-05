Code zwart in Surinaamse ziekenhuizen: "Het is heel schrijnend"

In Suriname is voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf maandag code zwart, voor Suriname als land code paars, de hoogste risiconiveaus. Binnen de Surinaamse gemeenschap bestaan er veel zorgen over familieleden die in Suriname wonen.

Sacha Rowling is een arts in een ziekenhuis in Paramaribo. "Mensen komen doodmoe aan, omdat ze al een tijdje niet de goede behandeling hebben gehad." Rowling vindt vooral de jonge leeftijd van de patiënten het heftigst. "Mensen van veertig jaar die een uur na binnenkomst in het ziekenhuis overlijden." Ze vertelt dat er voor deze mensen geen plek meer is op de IC of ruimte voor een ademhalingsapparaat.

Zorgen over familieleden in Suriname

Roy Carter, de presentator van radioshow Mart wordt dagelijks platgebeld door bezorgde luisteraars over de situatie in Suriname. "Wat je hoort is dat mensen zich ernstig zorgen maken om hun naaste", vertelt Carter. Ook Amsterdammers op straat maken zich zorgen. "Ik heb nog een moeder en een oma die daar wonen, dus ik maak me wel zorgen om mijn familie"

Nederland gaat vaccins sturen

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend tussen de 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname te sturen vanwege de precaire situatie. Die vaccins worden op z'n vroegst eind juni geleverd. "De getallen lopen gigantisch op, dus aan het einde van de maand zijn er alweer zo veel doden bijgekomen. Niet alleen maar dode, maar ook heel zieke mensen", zegt Rowling over de late levering van de vaccins. "Hoe eerder hoe beter."