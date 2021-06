Kunstwerk Trompettersteeg beschadigd door misverstand: "Er is van alles misgegaan"

De helft van de 3D-schildering in de Trompettersteeg, vlakbij het Oudekerksplein, is vorige week onaangekondigd overschilderd met zwarte verf. Het blijkt te gaan om een protestactie van de eigenaar van coffeeshop The Bulldog. Die actie blijkt een paar dagen later op een misverstand te berusten, aldus de betrokkenen.

Cor van Dijk, voorzitter van de ondernemersvereniging, steekt onmiddellijk hand in eigen boezem. "Er is van alles misgegaan in het voortraject, we hebben aan de verkeerde persoon toestemming gevraagd voor het kunstwerk in de Trompettersteeg en dat had niet mogen gebeuren."

Publiekstrekker

De schildering was een driedimensionaal wapen van Amsterdam, waardoor het leek alsof je dat wapen binnen stapte als je de Trompettersteeg, de smalste steeg van de stad, in liep. Het kunstwerk werd begin februari geschilderd door kunstenaar Dopi op initiatief van de stichting Amsterdam Street Art. De gemeente betaalde mee en de ondernemersvereniging van het Wallengebied was enthousiast, kortom, uitsluitend enthousiasme voor een sympathieke actie waar de buurt van opknapte.

Boos

Maar volgens de ondernemersvereniging is er dus vooraf iets misgegaan met de procedure. En dat was tegen het zere been van Henk de Vries, eigenaar van The Bulldog met een filiaal vlak naast de Trompettersteeg. Toen in de steeg aan de andere kant van zijn winkel ook nog nieuwe muurschilderingen verschenen, was voor Henk de maat vol. Hij ging ervan uit dat alle schilderingen door dezelfde kunstenaar gemaakt werden. Hij besloot zijn medewerking op te zeggen door 'zijn' muur in de Trompettersteeg terug te pakken en zwart te schilderen.

Misverstand

Nu, een week later blijken de kunstwerken niets met elkaar te maken te hebben. Het zijn twee totaal verschillende projecten. Maar inmiddels is het opvallende kunstwerk in de Trompettersteeg wel zwaar beschadigd. Pas toen er vragen van journalisten kwamen ging iedereen met iedereen bellen in het Wallengebied. "We hebben dat als ondernemersvereniging niet goed gedaan", zegt Cor van Dijk. Hij heeft inmiddels met Henk de Vries overlegd en er is een oplossing in de maak. "Henk draagt de buurt een warm hart toe en betaalt juist altijd mee aan dit soort projecten. Ik weet zeker dat de Trompettersteeg mooier wordt dan 'ie voorheen was", verzekert van Dijk ons.

De ondernemersvereniging maakt geld vrij om de kunstenaar opdracht te geven de schildering in de steeg te herstellen of een nieuw plan te maken. Cor van Dijk belooft dat het herstel zo snel mogelijk gaat beginnen. "Wat mij betreft volgende week maar het moet natuurlijk wel netjes ingepland worden, dus misschien kost het iets meer tijd."