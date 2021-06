Het Slavernijverleden van Amsterdam: “Dus mensen werden al op 11-jarige leeftijd gekocht?”

Drie eeuwen lang was Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied. Hoe zie je dit slavernijverleden terug in onze stad? En hoe groot was het aandeel van Amsterdam in de internationale slavenhandel? In aanloop naar Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, kruipen Amsterdamse middelbare scholieren voor AT5 in de huid van journalist om de antwoorden op deze vragen te vinden. In de tweede aflevering onderzoeken leerlingen van het Metis Montessori Lyceum de geschiedenis van migratie in Amsterdam.



Migratie in Amsterdam is niet nieuw: al vanaf de 17e eeuw werd de stad bevolkt door mensen met vele verschillende nationaliteiten. Het inwoneraantal groeide in een eeuw tijd van 30.000 naar 200.000. Dit waren grote gemeenschappen Portugezen, Spanjaarden, Duitsers en Scandinaviërs. Maar er leefde ook een gemeenschap zwarte mensen in de stad, ontdekte historicus Mark Ponte van het stadsarchief. Deze groep was afkomstig uit Afrika, Brazilië en het Caribisch gebied. Het bewijs hiervoor vond hij kort geleden, onder andere in een oude trouwakte. Elena, Elin, Rifka en Venny zoeken uit hoe dit zit.

Juliana Slavernij was formeel verboden in Amsterdam, al gebeurde het soms wel. Er stond alleen geen straf op. Zo is er het verhaal van Juliana, een tot slaaf gemaakte vrouw uit Brazilië, die op 11-jarige leeftijd was gekocht door een koopman. Ze werd door hem meegenomen naar Amsterdam en besloot hier in vrijheid verder te leven. Hoe dat kon, vertelt Mark in de aflevering.

Quote "Het is niet iets dat je leert in je geschiedenisboeken omdat Nederland zich er kennelijk nog steeds voor schaamt" Rivka

Het Slavernijverleden van Amsterdam In deze zesdelige documentairereeks onderzoeken leerlingen van verschillende Amsterdamse middelbare scholen hoe de sporen van ons slavernijverleden vandaag de dag terug te vinden zijn in de stad. Rivka van het Metis Montessori verbaast zich over de gedane ontdekkingen: "Het is niet iets dat je leert in je geschiedenisboeken omdat Nederland zich er kennelijk nog steeds voor schaamt". Naast het Metis Montessori Lyceum doen ook het Hyperion Lyceum, OSB, Hervormd Lyceum West, het Sint Ignatius Gymnasium en de Amsterdamse Mavo mee.