Bestuurder brommobiel verliest macht over het stuur en belandt bovenop de rotonde

Een opmerkelijk schouwspel vanochtend op het Keizer Karelplein in Amstelveen. De bestuurder van een brommobiel verloor de macht over het stuur en kwam tot stilstand bovenop de rotonde van het verkeersplein, vlak naast een kunstwerk.

Voorbijgangers en omwonenden zagen het gebeuren. Dat geldt ook voor Bert van Rietschoten. Hij heeft aan het plein een rijwielzaak. "Je hoort wat gerommel en gebommel en je draait je om. En toen stond hij er boven op. De bestuurder, een oudere man, probeerde er vanaf te rijden, wat achteruit en vooruit, maar dat lukte niet."

Van Rietschoten bedacht zich geen moment: "Ik ben er naar toe gegaan. Hij gaf aan nergens last van te hebben en samen met andere mensen hebben wij hem uit de auto geholpen. De meneer was niet gewond, maar leek wel erg in de war. Heel sneu."

Volgens de politie was de man inderdaad goed aanspreekbaar. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De rotonde werd al snel weer vrijgegeven.

Van Rietschoten heeft al vele ongelukken meegemaakt op het Keizer Karelplein. De rotonde die onlangs is aangelegd zorgt voor een beter doorstroming en is er juist ook om het aantal ongelukken terug te dringen.