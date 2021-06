Rechter: vergunning omstreden biomassacentrale Diemen correct verleend

De provincie Noord-Holland heeft correct gehandeld door energiereus Vattenfall vergunning te geven voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Dat is vandaag door de rechter in Haarlem bepaald. Een teleurstellend oordeel voor de milieugroeperingen die bezwaar hadden aangetekend tegen de vergunningverlening. De biomassacentrale zou in de plaats komen van de gasgestookte centrale in Diemen die op de foto te zien is.

Fenna Swart van stichting Comité Schone Lucht, een actiegroep die zich al lange tijd verzet tegen de centrale in Diemen reageert teleurgesteld: "Zwaar teleurgesteld. Onbegrijpelijk, de rechtbank gaat volledig mee in de onnavolgbare rekensommen van Vattenfall. Dit verhaal is nog niet klaar." Volgens de rechter is niet aangetoond dat de nieuwe centrale meer vervuiling veroorzaakt dan wettelijk is toegestaan. Een aantal milieu groeperingen probeerde tevergeefs aan te tonen dat de uitstoot van de BMC veel vervuilender is dan die van de op aardgas gestookte centrale die nu in Diemen staat.

Omstreden

De biomassacentrale is ondermeer omstreden omdat er hout in verbrand zou gaan worden dat afkomstig is van bossen uit verre buitenlanden. De houtsnippers worden per schip naar Nederland vervoerd. Aanvankelijk werd biomassa verbranding gezien als een goede manier om de co2 uitstoot te verlagen maar er ontstaan, ook in de politiek steeds meeer twijfels over die methode. Ook de energie bedrijven zijn niet enthousiast over bioverbranding en zien het als een tijdelijke oplossing. Zolang als de alternatieven zoals zonne en windenergie nog onvoldoende voorhanden zijn moet er biomassa verbrand worden om aan de energievraag te voldoen.

Slag verloren, oorlog niet

De actiegroepen laten het er niet bij zitten en kondigen aan in hoger beroep te gaan bij de Raad van State in Den Haag. Swart: "deze slag hebben we verloren maar niet de oorlog". Een nieuwe rechtzaak is dus in voorbereiding omdat de actiegroepen twijfelen aan de expertise van de rechter in Haarlem. Vattenfall reageert opgelucht op het vonnis: "Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de vergunningen" aldus het bedrijf in een schriftelijke reactie waaruit opgemaakt kan worden dat ze de zaak bij de Raad van State met vertrouwen tegemoet zien. Overigens laat het bedrijf weten nog niet met de bouw van de centrale te beginnen. Of dat gaat gebeuren wordt pas in het voorjaar van 2022 besloten.