Het Slavernijverleden van Amsterdam: “Weinig mensen kennen de waarheid achter het paneel van de Gouden Koets”

Drie eeuwen lang was Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied. Hoe zie je dit slavernijverleden terug in onze stad? En hoe groot was het aandeel van Amsterdam in de internationale slavenhandel? In aanloop naar Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, kruipen Amsterdamse middelbare scholieren voor AT5 in de huid van journalist om de antwoorden op deze vragen te vinden. In de derde aflevering onderzoeken leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer de Gouden Koets.

Beeldvorming De Gouden Koets is voornamelijk bekend als rijtuig van de koninklijke familie op Prinsjesdag. Maar er schuilt veel meer geschiedenis achter dit glanzende voertuig. Het controversiële paneel ‘Hulde der koloniën’ laat zien hoe zwarte mensen vroeger afgebeeld werden.

Het Amsterdam Museum heeft de Gouden Koets in bruikleen voor een expositie over het rijtuig die op 18 juni opent. Conservator van het museum Annemarie de Wildt vertelt over de koets en de beeldvorming op de panelen in het Stadsarchief aan de hand van de originele tekeningen. Ook gaan ze langs bij kunstenaar Airich die een volledig nieuwe versie van het paneel gemaakt heeft.

Museumstuk of voertuig? Momenteel wordt de koets gerestaureerd en het is de vraag of de koets ooit zal terugkeren op Prinsjesdag. Paul Slettenhaar, wethouder van Castricum, is hier voorstander van. Volgens hem moet de Gouden Koets in gebruik blijven en de geschiedenis van de panelen erbij verteld worden. De leerlingen en Paul kunnen niet helemaal op één lijn komen. Is het te pijnlijk, te ongemakkelijk of verstaan ze elkaar gewoon niet?

De panelen op de Gouden Koets vormen een voorbeeld van hoe zwarte mensen vroeger afgebeeld werden. Mitchell Esajas van The Black Archives laat aan de hand van schilderijen, kinderboeken en beelden zien dat deze beeldvorming een lange geschiedenis kent.

Het Slavernijverleden van Amsterdam In deze zesdelige documentairereeks onderzoeken leerlingen van verschillende Amsterdamse middelbare scholen hoe de sporen van ons slavernijverleden vandaag de dag terug te vinden zijn in de stad. Naast de Open Schoolgemeenschap Bijlmer doen ook het Metis Montessori Lyceum, Hyperion Lyceum, Hervormd Lyceum West, het Sint Ignatius Gymnasium en de Amsterdamse Mavo mee.