Dopingstraf Ajax-doelman André Onana verkort

Het internationale sporttribunaal CAS heeft de dopingstraf van André Onana verlaagd. Ajax meldt dat de straf van de doelman is teruggebracht van twaalf maanden naar negen maanden. Hij werd voor een jaar geschorst vanwege dopinggebruik.

Tijdens een vier uur durende zitting op 2 juni deed Onana zijn verhaal tegenover arbiters van het CAS. Hij werd bijgestaan door zijn advocaten en door Ajax. Het CAS werd gevraagd om geen straf op te leggen, dan wel de straf te verminderen. De UEFA wilde dat de bond vast zou houden aan de schorsing van twaalf maanden.

Van der Sar

Ajax-directeur Edwin van der Sar houdt gemengde gevoelens over aan de uitspraak: "Ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen", zegt Van der Sar op de website van Ajax.