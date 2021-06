D-day voor eindexamenkandidaten: "Heb paniekaanvallen gehad"

De spanning was vanochtend in huize Basoglu wel te merken, geeft de leerlinge van het St. Nicolaaslyceum toe. "In de ochtend was het wel wat minder, maar nu dat we hier zitten denk ik: oh, wel spannend!", klinkt ze zenuwachtig.

Paniekaanvallen

Meryem geeft toe dat het mede door corona een pittig laatste jaar was. "Ik heb wel wat paniekaanvallen gehad, want er staat toch wel veel op het spel. Ik wil in september gelijk naar de universiteit en zes jaar is toch wel genoeg geweest." Ze maakt zich vooral zorgen om haar wiskunde-examen, want daar stond ze voor het ingaan van de examens slechts een 4,7 voor.

Feest

Gelukkig voor Meryem heeft haar mentor Mirjam Campo van het St. Nicolaaslyseum goed nieuws: de VWO 6-leerlinge is geslaagd! En dus is het feest in huize Basoglu, waar de vlag direct wordt uitgehangen en de vreugdetranen vloeien. Ook bij haar moeder. "Ik ben heel trots, ik wist dat ze het kon. Maar zij maakt zich altijd heel veel zorgen. Maar alles wat ze wil, dat kan ze."

Basoglu wil na een welverdiende zomervakantie beginnen aan de opleiding European Studies aan de Universiteit van Amsterdam.