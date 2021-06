Twee leerlingen St. Nicolaas Lyceum overleden na val van dakterras in Staatsliedenbuurt

Een jongen en een meisje zijn vrijdagmiddag van het dakterras van een woning aan de Groen van Prinstererstraat in de Staatsliedenbuurt gevallen. Beiden hebben de val niet overleefd. De jongen is Roman Sabajo, de zoon van Patta-oprichter Edson Sabajo. Het meisje is Joara Leghesa, meldt de school. Nabestaanden spreken van een noodlottig ongeluk.

De slachtoffers vielen rond 17.00 uur van de woning, aan de kant van de Cliffordstraat. Het gaat om twee leerlingen van het St. Nicolaas Lyceum in Zuid. Ze zaten op de rand van een dakterras, waar ze vaker waren. Daar ging het door onduidelijke oorzaak vreselijk mis. De nabestaanden benadrukken dat er geen sprake was van zelfdoding of drugsgebruik. Ze zeggen verder dat ze dit enorme verlies graag in alle rust willen verwerken.

Net geslaagd

De slachtoffers uit 5 havo waren net geslaagd voor hun eindexamen, zo valt in het bericht te lezen. "We zijn als school geschokt en intens verdrietig. Ook voor veel van onze leerlingen zal dit een aangrijpend bericht zijn."

Het St. Nicolaas Lyceum heeft maandagochtend stilgestaan bij het plotselingen overlijden van de twee leerlingen. De school heeft een ruimte ingericht waar leerlingen in stilte bij elkaar kunnen komen. Ook zijn leerlingenbegeleiders, docenten en andere personeelsleden beschikbaar voor een gesprek.