A9 komend weekend dicht tussen Badhoevedorp en Holendrecht

De A9 gaat komend weekend tussen Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen dicht. Er wordt dan gewerkt aan de toekomstige verbreding van de weg. Automobilisten worden omgeleid en moeten rekening houden met 30 minuten extra reistijd.

De wegafsluiting is van vrijdag 20.00 uur tot maandag 5.00 uur. In het weekend worden de 'middensteunpunten' van de tijdelijke bruggen over de A9 ter hoogte van Amstelveen geplaatst. De huidige twee viaducten worden eind augustus gesloopt om ruimte te maken voor de tijdelijke extra rijstroken aan de zuidkant van de A9.

Tijdelijke bruggen

Er worden twee tijdelijke bruggen gebouwd om de verbinding tussen noord en zuid Amstelveen tijdens de werkzaamheden in stand te houden. Bij de Ouderkerkerplas worden bij twee viaducten damwanden in de middenberm en de zuidkant van de A9 geplaatst. Deze damwanden beschermen de viaducten tijdens de werkzaamheden voor de verbreding.

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken moet de doorstroming worden verbeterd. Bij Amstelveen wordt de A9 verdiept aangelegd met drie overkappingen. Eind 2026 moet het werk zijn afgerond.

Meer afsluitingen

Deze zomer staan er meerdere werkzaamheden gepland waarvoor de A9 en de op- en afirtten bij Amstelveen moeten worden afgesloten.