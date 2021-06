Salaris directeur Carré alsnog openbaar: nipt onder maximum

Carré-directeur Madeleine van der Zwaan heeft vorig jaar 199.837 euro verdiend. Dat is maar net onder de 201.000 euro die in 2020 maximaal was toegestaan volgens de Wet Normering Topinkomens. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Koninklijk Theater. Raadsleden wilden de noodsteun aan het theater afgelopen april blokkeren, omdat het theater niet wilde prijsgeven wat de directie verdient.

Het is voor het eerst dat bekend wordt wat de top van Carré verdient. Het theater wilde het salaris van Van der Zwaan afgelopen april niet openbaar maken vanwege "persoonlijke afwegingen omtrent privacy". Het theater gaf toen alleen te kennen dat er niemand meer dan de geldende Wet Normering Topinkomens verdient, nu blijkt dat het salaris van de topvrouw net onder die norm ligt.

PvdA-raadslid Dennis Boutkan zei destijds dat hij de reactie van het theater "toch wel wat onbehoorlijk naar Amsterdam" vond. Hij wees erop dat de gemeente honderd procent aandeelhouder is en zei dat andere gemeentelijke deelnemingen wel openheid over salarissen geven. Uiteindelijk zegde het theater toe in de toekomst transparant te zijn over de beloning van Van der Zwaan, waarna de raad alsnog akkoord ging met de miljoenensteun.

"Boven de wethoudersnorm"

Het openbaren van het salaris van de topvrouw zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de raad. "Wettelijk kan het dan wel mogen, maar in dit soort tijden waar veel mensen het zwaar hebben zou ik willen dat ook iemand die de steun van de stad krijgt zich terughoudend opstelt met salarissen. Ik vind twee ton ontzettend veel geld en dat zit ruim boven de wethoudersnorm van 155.000 euro . De wethouder moet hier weer over bij Carré aan de bel trekken", aldus SP-raadslid Erik Flentge.

"Is die baan werkelijk zo moeilijk of veeleisend dat het dit salaris vereist?", vraagt PvdD-raadslid Johnas van Lammeren zich bovendien af. "Vinden wij dat iemand twee ton mag verdienen voor het aansturen van een organisatie als Carré. Het is wel opvallend dat in een zo lastig jaar er zo ruim betaald wordt en net onder de norm." Hij vindt overigens niet dat ze een deel van haar salaris moet teruggeven. "Dit soort normen moet je goed tegen het licht houden als politiek."

"Zwaar geraakt"

Verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt (Financiën) vindt het goed dat Carré het salaris openbaar heeft gemaakt. "De beloning voldoet aan het gemeentelijke beloningsbeleid en is een keuze van Carré zelf, dat verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfsvoering. Carré is door de coronacrisis zwaar geraakt en het bestuur en de raad van commissarissen werken hard aan het herstel. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze hersteloperatie in goede handen is."