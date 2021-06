Amsterdam houdt de bruggen weer koel: "Je moet echt je benen omhoog tillen"

De warme dagen zijn weer aangebroken. Met zulke zomerse temperaturen is het belangrijk dat Amsterdammers niet alleen zichzelf maar ook de bruggen goed koel houden. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs bij de Berlagebrug. Werkmannen trotseren hier de brandende zon om de brug af te koelen.

AT5

Voor veel Amsterdammers is het natspuiten van de bruggen in de stad geen vreemd gezicht, het hoort bij de warme zomers in de stad. Waarom koelen zo belangrijk is, legt directievoerder Ronald Lonis uit. "De brug wordt gekoeld om beschadiging tegen te gaan door uitzetting van de zon. De zon die schijnt op het dek en de brug zet uit, dan komt hij klem te zitten. Als je niet zou koelen en de brug gaat draaien dan krijg je veel schade.''

Quote "De brug wordt gekoeld om beschadiging tegen te gaan door uitzetting van de zon" RONALD LONIS - DIRECTIEVOERDER

Het nat houden van de bruggen is al tijden een bekend fenomeen. Door een toename van zon intensiteit, worden er inmiddels zes oude bruggen in de stad op die manier gekoeld. "We monitoren vanaf april de openingen van de brug. Door elke week te meten, zien we de uitzetting van de brug. Op het moment dat het een millimeter of twee is, dan wordt het kritiek en besluiten we te koelen."

Quote "Wanneer je naar buiten gaat voor een zomerwandeling en je ziet ze de brug natspuiten dan weet je dat het zomer is. Dat voelt fijn." voorbijganger

Een Amsterdammer die wij spreken ziet de koeling van de brug heel positief. Hij ziet het als een begin van warmere dagen. "Ik associeer het met de zomer. Wanneer je naar buiten gaat voor een zomerwandeling en je ziet ze de brug natspuiten dan weet je dat het zomer is. Dat voelt fijn." Volgens Lonis hebben de meeste Amsterdammers weinig moeite met het natspuiten van de bruggen. Ze zijn het intussen gewend. "Fietsers en voetgangers zijn inmiddels doorgewinterd dat er gekoeld wordt. Eigenlijk houdt 95% er al rekening mee. De andere 5% moppert weleens dat hun broek of rok nat wordt, maar ja dat hoort er een beetje bij in Amsterdam tegenwoordig." Twee vriendinnen vertellen dat ze niet helemaal droog over de brug zijn gekomen. "Je moet echt je benen omhoog tillen en het lukt niet altijd om hoog genoeg te komen", vertelt één van hen, al kan ze er gelukkig heel hard om lachen. Een van de mannen die aan het koelen is reageert hierop, dat ze nooit bewust mensen nat spuiten. ''We proberen echt alleen de brug nat te spuiten maar het kan soms gebeuren, vooral als iemand hard fietst, dat hij/zij natte benen krijgt.''

Berlagebrug 20 juni afgesloten Om vastklemmen van de stalen ophaalbrug te voorkomen deze zomer, wordt er 2 cm van de Berlagebrug afgehaald. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de opening. Dit gebeurt op zondag 20 juni en dan zal de Berlagebrug 24 uur lang afgesloten zijn voor al het verkeer.