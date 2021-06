Snelle daling coronabesmettingen zet door in Amsterdam

De daling van het aantal coronabesmettingen is in Amsterdam in de afgelopen week met 34% afgenomen, meldt de GGD in de w ekelijkse update . Het risiconiveau blijft nog wel 'zorgelijk'.

In totaal testten er 427 Amsterdammers positief in de week van 7 tot en met 13 juni. Een week ervoor waren dat er nog 663. De grootste dalingen vonden plaats in West en Oost, waar het aantal vastgestelde besmettingen bijna halveerde.



In Nieuw-West werden in totaal de meeste besmettingen geconstateerd: 76. Gemiddeld genomen scoorde Noord het slechtst, daar werden per 100.000 inwoners 57 besmettingen gemeld.

Het risiconiveau, dat de afgelopen weken afzakte van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk', zakt mogelijk binnenkort verder naar 'waakzaam'. Dat gebeurt als er minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld. Over heel Amsterdam waren dat er in de afgelopen week nog 49, tegenover 76 in de week ervoor.