ROC West ontruimd vanwege rook in het pand

Het ROC MBO College West aan de Laan van Spartaan is vanmiddag ontruimd. De brandweer kreeg een melding dat het pand blauw stond van de rook. De brandweer is op dit moment aan het lokaliseren waar de rook vandaan komt.

Een woordvoerder van de brandweer laat wel weten dat er geen sprake is van een grote, uitslaande brand. "We weten nog niet precies waar de rook vandaan komt. We zijn nu de ruimte met de servers aan het aflopen."

Rond 16.30 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. Kort daarna werd de school preventief ontruimd. Er zijn meerdere ambulances en ook politie ter plekke.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden.