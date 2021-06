OM eist 28 jaar cel voor hoofdverdachte pizzeriamoord

Tegen de vier mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op pizzeria-eigenaar Goran Savic in 2019 zijn straffen tussen 18 en 28 jaar geëist. Dat liet de officier van justitie weten tijdens de behandeling van de zaak die ook wel bekendstaat als de 'pizzeriamoord'.

De hoogste strafeis is voor Amstelvener Cherif A, die de schutter zou zijn geweest. Tegen de andere verdachten Denzel V. en Dejan D. is 25 jaar geëist, terwijl Eyüp T. 18 jaar hoorde. Laatstgenoemde drie zouden een rol hebben gespeeld als 'spotter'.

Bij de schietpartij op het Amsterdamse Hugo de Grootplein 23 oktober 2019 kwam de 49-jarige Savic, uitbater van pizzeria La Piccola Baracca, om het leven. De beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij. Hij zou het vermoedelijke doelwit zijn.

Kort na de schietpartij werd A. opgepakt in zijn Volkswagen Golf in de Jan van Galenstraat. Hij voldeed aan het signalement en er werd ook een vuurwapen in de auto aangetroffen.

De uitspraak is op 19 juli.