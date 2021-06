Rapper Dio is de eerste groenburgemeester van Amsterdam

Rapper Dio is niet alleen gek van muziek, maar ook van plantjes. Daarom is hij de eerste groenburgemeester van Amsterdam. Als het aan Dio ligt mag de stad veel groener. "Ik zou het liefst van Amsterdam een groot jungle-amazone-paradijs maken." Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam is benieuwd en gaat de groenburgemeester alvast helpen in de Baarsjes.

Het komende jaar mag Dio zichzelf de Amsterdamse groenburgemeester noemen. Daarom wil hij verschillende straten in de stad aanpakken. We ontmoeten Dio in de Krommertstraat. "Er is hier nauwelijks groen te bekennen, een treurig aangezicht", zegt de rapper. De groenburgemeester wil met meer planten en bomen een buurt creëren waar bewoners graag zijn. "Ik denk dat mensen een veiliger gevoel krijgen in een buurt met meer groen."

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]



