Koning opent tentoonstelling Gouden Koets in Amsterdam Museum

Koning Willem Alexander opende vanmiddag de tentoonstelling over zijn eigen gouden koets. Na vijf jaar is het rijtuig helemaal gerenoveerd en onderzocht, en nu is hij te zien in het Amsterdam Museum. Een goede plek, als je je bedenkt dat de gouden koets ooit in de Jordaan is bedacht en gemaakt.

De gouden koets was in 1898 het cadeau van alle Amsterdammers aan de eerste vrouw op de troon, koningin Wilhelmina. Het rijtuig zit vol symboliek, waaronder het inmiddels omstreden zijpaneel. Hierop is te zien hoe bewoners van de koloniën producten aanbieden aan de maagd der Nederlanden. Voor die tijd was de koets een vooruitstrevend cadeau voor een vrouwelijke vorst. Inmiddels is het voor velen een pijnlijk symbool van kolonialisme.

De koets staat in een glazen doos op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. In de zalen eromheen zijn honderden objecten, schilderijen, Oranjesnuisterijen, kledingstukken, spotprenten, foto’s en bewegende beelden te zien die een beeld geven van de geschiedenis en het gebruik van de koets. Aan het eind kunnen bezoekers de Koning adviseren hoe het nu verder moet met die koets. Kan hij nog de weg op met Prinsjesdag, of moet het vanaf nu een museumstuk blijven?