Nog maar twee vrouwenkroegen in de stad: is lesbisch café nog van deze tijd?

In de stad zijn genoeg kroegen waar zowel homo's als lesbiennes terechtkunnen, maar naar een kroeg speciaal voor vrouwen is het goed zoeken. Nadat de Vivelavie in 2017 haar deuren sloot, bleef alleen Café Saarein nog over. Inmiddels is daar Bar Buka aan de Albert Cuyp bijgekomen en telt de stad in totaal twee vrouwenkroegen. "Ik denk dat een vrouwencafé achterhaald is."

AT5

Marianne van der Wildt is de eigenaar van Bar Buka aan de Albert Cuyp. Twee jaar geleden opende ze haar café omdat ze graag een plek wilde waar vrouwen die op vrouwen vallen elkaar konden ontmoeten. "Het is belangrijk om een plek te hebben waar je jezelf kunt zijn. Dat je naar andere meiden kunt kijken zonder dat mannen raar opkijken. En als je andere vrouwen ziet, het kan ook een voorbeeld zijn zodat het genormaliseerd wordt."

Toch zijn er maar twee kroegen in de stad die gericht zijn op vrouwen die op vrouwen vallen. Oud-eigenaar van de Vivelavie, het lesbische café dat 37 jaar heeft bestaan, Mieke Martelhoff, denkt ook dat het niet meer van deze tijd is. "De emancipatie heeft ervoor gezorgd dat we eindelijk niet meer in hokjes hoeven te denken. Een café met alleen maar vrouwen is achterhaald. Ik vind het veel beter als iedereen zich met elkaar kan mengen."

Op het terras van Bar Buka benadrukken de gasten hoe belangrijk zo'n plek is in de stad. "Hier kan ik gewoon helemaal mezelf zijn zonder aangestaard te worden of nageroepen," vertelt een bezoeker. "En ik ben omringd door gelijkgestemden, dat is ook fijn." "Veel intiemer" In 1997 waren er nog 41 lhbti-bars en clubs in Amsterdam. Op dit moment zijn dat er nog 24. Wel worden er steeds meer festivals en feesten georganiseerd voor de hele queer community. Toch denken de gasten op het terras van Bar Buka dat dit niet de plek van de vrouwenkroeg in zal nemen. "Ik weet zeker dat de lesbische kroeg de toekomst heeft, want een festival is heel massaal en dit is veel intiemer waardoor je mensen oprechter leert kennen."