Mondkapje dragen blijft op Schiphol wél verplicht

Op Schiphol blijft het dragen van een mondkapje voorlopig nog verplicht. Ook op plekken waar wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden, moet het mondkapje gedragen worden. Schiphol wil daarmee voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat bij passagiers. Vanaf volgende week zaterdag wordt de mondkapjesplicht in Nederland versoepeld.

Voordat de tijdelijke wet voor het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes werd ingevoerd, was het dragen ervan al op de meeste plekken van Schiphol verplicht. Alleen op Schiphol Plaza en in sommige delen van de terminals hoefde het mondmasker lange tijd niet gedragen te worden.

Naar die onduidelijke situatie gaat de luchthaven niet terug, vertelt Schiphol-directeur operations Patricia Vitalis: