Eerst subsidie, nu dwangsom: Centrum weigert tewaterlating drijvende tuinen

In 2020 was het initiatief voor de drijvende tuinen op de Oostelijke Eilanden één van de winnende plannen, waarop stadsdeel Centrum 50.000 euro subsidie gaf om het plan te realiseren. Nu komt hetzelfde stadsdeel met een 'preventieve last onder dwangsom' van eveneens 50.000 euro boete, zodra er ook maar één drijvende tuin te water wordt gelaten.

Volgens het stadsdeel zijn de makers in overtreding, omdat er geen vergunning is aangevraagd en omdat er geen duurzame materialen zijn gebruikt. “Nu blijkt dat voor de bouw van de tuinen toch gebruik is gemaakt van piepschuim en landbouwplastic. Deze materialen laten echter microplastics achter in het water, die zeer milieuvervuilend zijn”, laat het stadsdeel in een reactie weten. De makers zijn verbolgen over het plotselinge besluit van het stadsdeel. Na maanden werk stonden ze op het punt om drie grote piepschuim vlotten, die de basis vormen van de watertuinen, te water te laten. Ze zouden komen te liggen op de Wittenburgervaart, en daar verder tot drijvende tuin afgebouwd worden. “De gebruikte materialen zijn van te voren vastgelegd in het projectplan. En ook dat we de vlotten te water zouden laten zonder vergunning was bekend. Er kan namelijk geen vergunning voor de watertuinen worden gegeven, omdat ze niet in een specifieke categorie vallen”, vertelt initiatiefnemer Rob Schrama strijdbaar en teleurgesteld.

De drijvende tuinen worden gebouwd volgens de methode van Robert Jasper Grootveld. Hij gebruikte gerecyclede EPS blokken (piepschuim) en knoopte deze met gaas en vissersnetten stevig dicht. Door daarop aarde te storten en gewassen te planten, creëerde Grootveld Drijvende Tuinen.

Quote “De microplastics kunnen niet loskomen, want ze blijven gewoon daarbinnen.” Rob Schrama, initiatiefnemer Drijvende Tuinen Oostelijke Eilanden

Volgens Rob Schrama zijn de gebruikte materialen juist heel duurzaam, omdat ze UV-bestendig zijn en niet verweren. “Het piepschuim zit veilig in het gaas en de netten gevangen. De microplastics kunnen dus niet loskomen, want ze blijven gewoon daarbinnen.” legt Schrama uit.



Of Schrama een punt heeft, leggen wij voor aan onafhankelijk specialist chemische waterkwaliteit Eelco Pieke. Volgens hem zijn zowel de netten, het gaas en het piepschuim gemaakt van plastic. “Het is ondertussen wel bekend dat al het plastic dat in contact komt met water het risico meebrengt van microplastics. Het ene plasticsoort geeft misschien meer microplastic af dan de andere, maar het zal nooit nul zijn”, vertelt de specialist. Microplastics gevaarlijk? Pieke begrijpt het besluit van het stadsdeel wel: “Omdat we nog niet heel goed weten hoe gevaarlijk microplastics zijn, is het beter om ervoor te zorgen dat we het beperken tot een absoluut minimum totdat we echt weten hoe gevaarlijk deze microplastics zijn.”



De vlottenbouwers geven niet op en beraden zich op acties.

