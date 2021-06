Auto botst tegen vangrail A8 en verliest wiel

Een sportauto is tegen de vangrail gereden. Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 18.25 uur op de A8 bij de aansluiting op de A10 in Noord.

Het voertuig raakte flink beschadigd. Zo werd een achterwiel een stuk verderop gevonden.

De bestuurder raakte gewond bij het ongeluk. Hoe het met hem of haar gaat, is niet duidelijk. Een deel van de snelweg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Een berger heeft de auto afgevoerd.