Sluiting dreigt voor kantoren die niet aan nieuwe energielabel voldoen

Dit blijkt uit een inventarisatie van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), in opdracht van de gemeente.

Van de 2500 kantoren in de stad hebben 1850 kantoren op dit moment geen of een te laag energielabel (D, E, F of G). Van alle kantoren heeft 59 procent nog helemaal geen energielabel. 41 procent heeft deze al wel, maar 13 procent heeft een te laag energielabel. In totaal is dus 72 procent onvoldoende voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Energieneutrale omgeving

In 2019 zijn nieuwe doelstellingen voor de gebouwde omgeving opgenomen in het Klimaatakkoord, hieronder valt het bouwen van een energieneutrale omgeving in 2050. De verplichting voor kantoorpanden om minimaal energielabel C te hebben in 2023, valt onder deze doelstellingen en is opgenomen in het Bouwbesluit.

Kantooreigenaren krijgen deze week een brief van de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over de verplichtingen.