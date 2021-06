Buurtbewoners geschrokken van gewelddadige dood buurman: "Ik vind het verschrikkelijk"

Bewoners van de Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt zijn geschrokken van de dood van een 53-jarige man, die volgens hen ook in de straat woonde. Nadat zijn lichaam werd aangetroffen deed de Forensische Opsporing van de politie twee dagen uitgebreid onderzoek.

Vanochtend maakte de politie bekend uit te gaan van een misdrijf. Uit sectie blijkt dat het lichaam waarschijnlijk sinds begin juni al in de woning lag.

Verschrikkelijk

"Ik vind dat dus heel heftig", zegt een bewoner. "Ik woon hier en er gaan echt honderden mensen door de straat per dag. Ik schrik er echt van dat iemand best wel lang in een woning kan liggen. En ik vind het verschrikkelijk dat hij door geweld om het leven is gekomen. Dus het geeft me eigenlijk best wel een naar gevoel."

Meerdere andere bewoners laten weten dat de overleden man soms voor overlast zorgde. "Ik ben bewoner daar. Mensen klagen ook over hem. Stankoverlast. 's Nachts over de trappen lopen. Dat is naar, dat is gebeurd."

Onderzoek

De bewoners vroegen zich de afgelopen dagen af wat er precies gebeurd was, want er was veel politie aanwezig. "Tien, twaalf man sterk. Stond er voor mijn deur. Ik dacht dat ze voor mij kwamen, want ik ben ook geen lekkertje geweest natuurlijk. Maar dat was niet het geval. Maar ze konden ook niet vertellen wat er aan de hand was."

Een groot team van de recherche doet onderzoek. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.