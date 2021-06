'In België aangespoeld lichaam is van vermiste Rodinho Breinburg (18)'

Het lichaam van de vermiste Rodinho Breinburg is zaterdag aangespoeld op de oever van de Schelde in België. De 18-jarige Amsterdammer zou mogelijk slachtoffer zijn geworden van conflict in het criminele milieu.

Dat meldt Het Parool. De politie van het Vlaamse Bazel kan nog geen bijzonderheden melden over "de omstandigheden van het overlijden" van Breinburg.

De familie van Breinburg deelde op 15 juni meerdere berichten op social media dat de jongen vermist was met de oproep om naar hem uit te kijken. Het lichaam van de jongen werd op 19 juni gevonden aan de steiger van het Scheldeveer Kallebeek in het Oost-Vlaamse Bazel, iets meer dan 10 kilometer van Antwerpen.

Snapchat

Vorig jaar kwam Breinburg in het nieuws nadat hij via Snapchat een video deelde waarop was te zien dat hij en een vriend vanaf een scooter een oudere man van zijn fiets af trapte in Noord. Hij meldde zich zelf bij de politie.