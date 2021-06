Vechtpartij in tram, slachtoffer naar ziekenhuis

Bij een vechtpartij in een tram in Zuid is woensdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het incident vond plaats op de Johan M. Coenenstraat.

Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de politie meerdere personen heeft staande gehouden. De gegevens van die personen zijn genoteerd. Er is nog niemand aangehouden.

Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Het tramverkeer lag even stil, maar is weer hervat.

De politie vraagt getuigen zich te melden.